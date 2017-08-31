В июле дефицит платежного баланса вырос до 594 миллионов долларов, - НБУ

В июне он составлял 518 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, опубликованном в четверг, 31 августа.

Согласно сообщению, увеличение дефицита объясняется, прежде всего, ростом дефицита внешней торговли товарами.

По итогам января-июля 2017 года дефицит текущего счета составил 2, 2 миллиардов долларов, что на 0,8 миллиардов долларов превышает показатель соответствующего периода прошлого года.

Регулятор также сообщает, что объемы экспорта товаров в июле снизились по сравнению с июнем и составили 2,9 миллиардов долларов. Сокращение в основном обусловлено низким объемам поставок зерновых культур в результате позднего начала уборочной кампании.

В годовом измерении рост экспорта товаров в июле замедлился до 9,9%. Это произошло из-за более сдержанных темпов роста экспорта черных и цветных металлов и сокращения поставок продукции химической промышленности.

Вместе с тем, несмотря на снижение объемов поставок зерновых, темпы роста экспорта продовольственных товаров практически не изменились. Это случилось благодаря росту экспорта масла и других пищевых продуктов.

Также ускорился рост экспорта продукции машиностроения. По итогам семи месяцев экспорт товаров вырос на 22,6%.

В НБУ также напомнили, что крупнейшим торговым партнером Украины остаются страны Европейского союза, доля которых в общем экспорте товаров выросла до 34,9%. Импорт товаров в июле увеличился до 4,0 миллиардов долларов. В годовом измерении темпы роста импорта продолжали замедляться из-за увеличения базы сравнения, однако опережали соответствующие показатели экспорта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июне 2017 года платежный баланс был сведен с дефицитом 518 миллиапдов долларов.