04:00 31.08.2017 | Экономика | Новости
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Уоррен Баффет стал крупнейшим акционером Bank of America

Berkshire Hathaway Уоренна Баффета приобретя 700 млн. акций Bank of America, ставши таким образом крупнейшим акционером компании.

Уоррен Баффет стал крупнейшим акционером Bank of America

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, для этой сделки инвестор конвертировал принадлежащие ему привилегированные акции Bank of America на общую сумму 5 млрд. долларов.

При этом Баффет купил ценные бумаги со скидкой: 7,14 долларов за бумагу против 23,58 доллара при закрытии торгов.

Скидка была обеспечена сделкой августа 2011, когда глава Berkshire Hathaway решил купить пакет привилегированных акций. Тогда он получил право приобрести дополнительно 700 млн. акций, но уже по 7,14 доллара за штуку.

Кстати, теперь холдинговая компания Berkshire Hathaway является  обладателям крупнейшиего пакета акций второго и третьего по величине банков США: 6,6% в Bank of Ameriсa и 10% в Wells Fargo & Cо.

Как собщал ранее УРА-Информ, Bank of America выбрал столицу Ирландии Дублин своим основным центром в Европейском союзе после того, как Великобритания выйдет из блока в 2019 году.


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