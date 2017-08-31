13:33 31.08.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина увеличит объем торговли с Литвой

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что в 2017 году товарооборот между странами достигнет 1 млрд гривен.

Украина увеличит объем торговли с Литвой

Об этом передает сайт РБК-Украина.

Согласно словам премьера, очень много перспектив в торговле в разных сферах имеется у двух соседских стран. 

"Наша цель - это выйти на 1 млрд объема торговли между Украиной и Литвой. Это вполне возможно", - подчеркнул Гройсман.

С Литвой у нас давно дружественные дипломатические и торговые отношения и с каждым годом индекс экспорта\импорта помеж двум государствами только увеличивается, отмечает глава Кабмина.

Напомним, что с Литвой Украина имеет ряд соглашений и совместной помощи и сотрудничестве в сфере образования и культуры.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина и Литва уже обсудили и одобрили план регионального сотрудничества, который будут совместно внедрять в ближайшее время. 


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