Украина увеличит объем торговли с Литвой

Об этом передает сайт РБК-Украина.

Согласно словам премьера, очень много перспектив в торговле в разных сферах имеется у двух соседских стран.

"Наша цель - это выйти на 1 млрд объема торговли между Украиной и Литвой. Это вполне возможно", - подчеркнул Гройсман.

С Литвой у нас давно дружественные дипломатические и торговые отношения и с каждым годом индекс экспорта\импорта помеж двум государствами только увеличивается, отмечает глава Кабмина.

Напомним, что с Литвой Украина имеет ряд соглашений и совместной помощи и сотрудничестве в сфере образования и культуры.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина и Литва уже обсудили и одобрили план регионального сотрудничества, который будут совместно внедрять в ближайшее время.