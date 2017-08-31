Украина увеличила выручку от экспорта клубники в полтора раза

Об сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Как отмечается, это на 51% больше в денежном измерении чем за весь 2016 год. Тогда ягод было экспортировано 2,27 тысяч тонн на 1,06 млн. долларов.

В лидерах покупателей украинских ягод стали Беларусь - 1,3 тыс. тонн на 1,35 млн. долларов. и Молдова - 227 тонн на 149,3 тыс. долларов.

Кстати. в Украину было ввезено 126 тонн земляники и клубники - на 303,6 тыс. долларов. Главные поставщики - Греция (54,3 тонны на 134,9 тыс. долларов), Турция (32,2 тонны на 60,1 тыс. долларов) и Испания (20,5 тонны на 54,7 тыс. долларов).

Как сообщал ранее УРА-Информ, заморозки, которые накрыли Украины в мая нынешнего года, значительно снизили урожай клубники. Из-за непогода может потерять плодов, орехов и ягод до 1-1,2 миллиона тонн.