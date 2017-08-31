Украина сократила объемы производства водки

Так, объемы производства в 2017-ом году водки в Украине были сокращены – в 1,6 раза. Эти данные приводит Госстат, не учитывая сведения по оккупированному Донбассу, а также аннексированному Крыму.

Таким образом, объемы производства в Украине водки составили 0.9 миллиона дал – передает Госстат. В целом же в течение семи месяцев произвели 7,2 миллиона дал водки. А производство же пива, не принимая во внимание безалкогольное с начала 2017-го года выросло в 2,7 раза – до 19,9 миллиона дал. в целом в течение семи месяцев произвели 91,3 миллиона дал пива.

Как сообщал УРА-Информ, поддельную водку изготавливали на Черкасчине.