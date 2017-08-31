15:44 31.08.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина может установить новый рекорд экспорта живых свиней

До конца 2017 года украинские предприятия вероятно поставят на внешние рынки около 35000 голов.

Украина может установить новый рекорд экспорта живых свиней

Об этом сообщает landlord. Так, за первую половину 2017 вывезено 16 700 голов, что в 2,6 раза больше, чем за соответствующий период предыдущего года. в прошлом году Украина экспортировала 26 000 голов живых свиней.

Все поставки осуществляются на грузинский рынок. Согласно данным аналитических отчетов, обычно это взрослые животные, которые идут на убой.

Основной экспортер - KSG Agro. В этом году компания увеличить продажи за границу на треть, а ежемесячные объемы планирует довести до 10 000 голов.

Стои отметить, что в 2014-м поставки на внешние рынки были незначительными – за год было экспортировано всего 1400 свиней.

Как сообщал ранее УРА-Информв столице выросла стоимость свинины. Так, свинина выросла в цене за последние дни в столице на 6,8%, а в целом по стране цена на мясо выросла на 3,5 процента.


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