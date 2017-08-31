Украина может установить новый рекорд экспорта живых свиней

Об этом сообщает landlord. Так, за первую половину 2017 вывезено 16 700 голов, что в 2,6 раза больше, чем за соответствующий период предыдущего года. в прошлом году Украина экспортировала 26 000 голов живых свиней.

Все поставки осуществляются на грузинский рынок. Согласно данным аналитических отчетов, обычно это взрослые животные, которые идут на убой.

Основной экспортер - KSG Agro. В этом году компания увеличить продажи за границу на треть, а ежемесячные объемы планирует довести до 10 000 голов.

Стои отметить, что в 2014-м поставки на внешние рынки были незначительными – за год было экспортировано всего 1400 свиней.

Как сообщал ранее УРА-Информ, в столице выросла стоимость свинины. Так, свинина выросла в цене за последние дни в столице на 6,8%, а в целом по стране цена на мясо выросла на 3,5 процента.