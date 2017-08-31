Продажа облэнерго принесет госбюджету три миллиарда

Так, 25% акций ПАО ДТЭК "Днипрооблэнерго" за 1 млрд 4,7 млн. грн. проданы компании Ornex (группа СКМ).

Компания также победила на торгах и приобрела дополнительно 25% акций ПАО ДТЭК "Днипроэнерго" за 728,3 млн. грн, 25% акций ПАО ДТЭК "Захидэнерго" за 417,2 млн. грн, 25% акций ПАО "Киевэнерго" за 759,6 млн. грн и 25% акций ПАО ДТЭК "Донецкоблэнерго" за 143,8 млн. грн.

При этом стоимость блокпакета ДТЭК Захидэнерго вырос по сравнении со стартовой в 1,2 раза, а ДТЭК "Днипрооблэнерго" – почти в 2,1 раза. Ценные бумаги еще трех энергокомпаний были проданы по стартовой цене.

Стоит отметить, что доля группы СКМ в "Захидэнерго", "Днипроэнерго", "Киевэнерго" и "Донецкоблэнерго" превысит 95%, а в "Днипрооблэнерго" – 75%.

Оставшиеся нереализованными 25% ПАО "Донбассэнерго", ПАО "Одессаоблэнерго" и ПАО "Сумыоблэнерго" будут переоценены и выставлены на продажу в следующий раз.

Как сообщал ранее УРА-Информ, долг потребителей столицы за ранее использованную электроэнергию перед "Киевэнерго" на начало августа уже составил больше 1,1 миллиарда гривен. К примеру – это предприятия жилкоммунхоза, предприятия жизнеобеспечения столицы, по итогам июля нарастили свою задолженность на 12 миллионов - до 484 миллионов гривен.