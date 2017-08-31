Предложение нефти в США упало на 15% из-за урагана "Харви"

В частности, наибольшее снижение зафиксировано в Южном Техасе, где добывалось 1,4 млн барр./сутки сланцевой нефти.

Производство восстановят в течение нескольких недель.Издание отмечает, что воздействие на сланцевую промышленность может продлиться надолго, учитывая нарушения логистических систем отрасли, р результате урагана.

Отмечено, что в настоящий момент более 15% перерабатывающих мощностей в Техасе закрыты из-за тропического шторма. Как результат, это привело к падению цены на нефть более чем на 2,5% с 25 августа, до 46,44 долларов.

Как собщалос ранее УРА-Информ, фьючерсы на нефть марки североморской Brent поднялись выше отметки 52 доллара за баррель. При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 47,70 доллара за баррель, потеряв 0,36%.