13:45 31.08.2017 | Экономика | Новости
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Предложение нефти в США упало на 15% из-за урагана "Харви"

В результате урагана "Харви" предложение нефти на рынке США уменьшилось на 15%. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Предложение нефти в США упало на 15% из-за урагана

В частности, наибольшее снижение зафиксировано  в Южном Техасе, где добывалось 1,4 млн барр./сутки сланцевой нефти.

Производство восстановят в течение нескольких недель.Издание отмечает, что воздействие на сланцевую промышленность может продлиться надолго, учитывая нарушения логистических систем отрасли, р результате урагана.

Отмечено, что в настоящий момент более 15% перерабатывающих мощностей в Техасе закрыты из-за тропического шторма. Как результат, это привело к падению цены на нефть более чем на 2,5% с 25 августа, до 46,44 долларов.

Как собщалос ранее УРА-Информ,   фьючерсы на нефть марки североморской Brent поднялись выше отметки 52 доллара за баррель. При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 47,70 доллара за баррель, потеряв 0,36%. 


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