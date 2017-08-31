Нефть Brent торгуется на уровне 50,82 долл. за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, на 07:51 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 50,71 доллара за баррель.

Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,22% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

В свою очередь стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упали до 45,93 доллара за баррель, потеряв 0,07%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", экспорт нефти из США превысят импорт к 2023 году, благодаря стабильному росту добычи сланцевой нефти.