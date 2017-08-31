Нефть Brent торгуется на уровне 50,82 долл. за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 31 августа 2017 года, опустилась ниже отметки в 51 доллар за баррель.
Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.
Таким образом, на 07:51 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 50,71 доллара за баррель.
Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,22% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
В свою очередь стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упали до 45,93 доллара за баррель, потеряв 0,07%.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", экспорт нефти из США превысят импорт к 2023 году, благодаря стабильному росту добычи сланцевой нефти.