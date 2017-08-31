Нацбанк на четверг ослабил гривну

100 долл - 2557,9541 грн;

100 евро - 3048,0581 грн;

10 российских рублей - 4,3554 грн.

При этом регулятор установил на 31 августа следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1076.112030;

Серебро - 14.342672;

Платина - 823.223671;

Палладий - 773.879579.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 30 августа, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2544,0576 грн;

100 евро - 3065,0806 грн;

10 российских рублей - 4,3464 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 4 августа 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. Соответствующее решение правления НБУ утвердило постановлением от 3 августа 2017 №493-рш "О размере учетной ставки".