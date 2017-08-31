Нацбанк на четверг ослабил гривну

Национальный банк Украины установил на четверг, 31 августа 2017 года, официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2557,9541 грн;
100 евро - 3048,0581 грн;
10 российских рублей - 4,3554 грн.
При этом регулятор установил на 31 августа следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1076.112030;
Серебро - 14.342672;
Платина - 823.223671;
Палладий - 773.879579.
Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 30 августа, 2017 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2544,0576 грн;
100 евро - 3065,0806 грн;
10 российских рублей - 4,3464 грн.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 4 августа 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. Соответствующее решение правления НБУ утвердило постановлением от 3 августа 2017 №493-рш "О размере учетной ставки".