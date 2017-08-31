Наличный доллар в четверг поднялся до 25,73 гривен

Наличный евро потерял пять копеек. Таким образом сегодня, доллар продается по 25,73 гривен, а еро можно купить по 30,70 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,35-25,65, продажи 25,65 - 25,85 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,4609, продажи - 25,7325 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,70-30,35, продажи - 30,50-31,30 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,0439, продажи - 30,7010 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,400-4,260, продажи - 4,270-4,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,990, продажи - 4,424 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 30 августа, наличный доллар остался на уровне прошлого дня. Наличный евро набрал семь копеек. Таким образом вчера доллар продавался по 25,66 гривен, а евро можно было купить по 30,75 гривен.