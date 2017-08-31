Миссия МВФ прибудет в Украину 12 сентября

Предварительной датой приезда значится 12-13 сентября. В ближайшее время дата будет уточнена.

Об этом в четверг, 31 августа, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве. По информации источника, миссия будет работать в Киеве рамках четвертого пересмотра программы EFF.

Напомним, в марте 2015 года МВФ открыла для Украины четырехлетнюю программа EFF общим объемом около 16,75 миллиардов долларов по текущему курсу.

В 2018 году планируются четыре пересмотра, по итогам которых Украина может привлечь около 955 миллионов долларов. В целом Украине еще получит около 3,82 миллиардов долларов.

Как сообщал УРА-Информ, НБУ по итогам заседания монетарного комитета 6 июля заявил, что в текущем году ожидается получения двух траншей от МВФ по программе EFF вместо ранее планировавшихся трех.