Минэнерго рекомендует повысить стоимость угля для госпредприятий до 2200 грн/т

Об этом говорится в протоколе совещания по вопросам определения граничной цены на угольную продукцию.

По информации, за апрель-август цены на уголь на внешних рынках повысились более чем на 15%. Отмечается, что повышение цены угля позволит нейтрализовать угрозы энергетической безопасности Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", первый корабль с углем из США прибудет в Украину в сентябре, второй к концу 2017 года. В этом году подписаны договора на поставку двух кораблей угля в Украину из США, а дальше поставки будут зависеть от потребления "Центрэнерго".