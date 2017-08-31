13:50 31.08.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100172689:labazovych

Минэнерго рекомендует повысить стоимость угля для госпредприятий до 2200 грн/т

С первого сентебря текущего года  Министерство энергетики и угольной промышленности повысить цену реализации угля для энергогенерирующих компаний и ТЭЦ до 2200 грн/тонна.

Минэнерго рекомендует повысить стоимость угля для госпредприятий до 2200 грн/т

Об этом говорится в протоколе совещания по вопросам определения граничной цены на угольную продукцию. 

По информации, за апрель-август цены на уголь на внешних рынках повысились более чем на 15%. Отмечается, что повышение цены угля позволит нейтрализовать угрозы энергетической безопасности Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", первый корабль с углем из США прибудет в Украину в сентябре, второй к концу 2017 года. В этом году подписаны договора на поставку двух кораблей угля в Украину из США, а дальше поставки будут зависеть от потребления "Центрэнерго".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив