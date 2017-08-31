12:19 31.08.2017 | Экономика | Новости
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Испания рекордно нарастила экспорт вина

Меньше чем за полгода экспорт испанского вина поднялся на 6,3%, что превысило по меньшей мере около 1 млрд дол. Об этом стало известно из данных Центра мониторинга винного рынка.

Испания рекордно нарастила экспорт вина

Согласно недавно полученным сведениям, объем поставок снизился до 914 млн литров. При этом средняя цена за литр повысилась на 8 центов, что позволило увеличить оборот на 65 млн евро.

Примечательно, что самый рекордный рост показателей был зафиксирован в мае текущего года. В часности, объем поставок вырос на 15,8%, а объем продаж – на 12,4%.

Также за первые пять месяцев 2017 года в Испании главными импортерами вина по сумме оборота стали Германия и США. А вот по объемам импорта – Франция, Германия и Португалия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", производство во Франци вина было сокращено – до рекордно низкого уровня. Так, объемы производства вина в этой стране снизились на 17 процентов – если сравнивать с 2016-ым годом. 


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