Испания рекордно нарастила экспорт вина

Согласно недавно полученным сведениям, объем поставок снизился до 914 млн литров. При этом средняя цена за литр повысилась на 8 центов, что позволило увеличить оборот на 65 млн евро.

Примечательно, что самый рекордный рост показателей был зафиксирован в мае текущего года. В часности, объем поставок вырос на 15,8%, а объем продаж – на 12,4%.

Также за первые пять месяцев 2017 года в Испании главными импортерами вина по сумме оборота стали Германия и США. А вот по объемам импорта – Франция, Германия и Португалия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", производство во Франци вина было сокращено – до рекордно низкого уровня. Так, объемы производства вина в этой стране снизились на 17 процентов – если сравнивать с 2016-ым годом.