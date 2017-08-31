ФГИ продал Ахметову блокпакеты еще двух энергокомпаний

Сумма покупки составила 1 миллиард 4,676 миллионов гривен. Как сказано на сайте ФГИ, всего было продано 1 миллион 497,906 тысяч акций по цене 670,72 гривен за штуку, что в 2,05 раза выше стартовой цены.

Торги проходили на фондовой бирже "ПФТС". На покупку ценных бумаг претендовали два участника.

Вместе с тем покупателей акций стала компания Рината Ахметов Ornex, которая входит в группу компаний СКМ. Об этом сказано в сообщении пресс-службы компании.

Согласно сообщению, на фондовой бирже ПФТС СКМ приобрела по 25% акций "ДТЭК Днепроэнерго" и "ДТЭК Днепрооблэнерго", выставленных на продажу Фондом государственного имущества Украины.

Цена акций запорожского "Днепроэнерго" составила более 728 миллионов гривен, а днепровского "Днепрооблэнерго" - более миллиарда гривен, - пояснили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее украинская финансово-промышленная группа СКМ бизнесмена Рината Ахметова заявляла, что еще не приняла решение об участии в приватизации блокпакетов обоих облэнерго.