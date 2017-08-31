14:29 31.08.2017 | Экономика | Новости
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Американский фонд инвестирует 650 млн. долларов в украинские энергопроекты

Корпорация зарубежных частных инвестиций США (OPIC) хочет вложить в новые проекты в Украине 650 млн. доларов.

Американский фонд инвестирует 650 млн. долларов в украинские энергопроекты

Об этом заявил президент корпорации Рей Вошберн в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

В частности, в планах фонда находятся проект с "Энергоатомом с инвестициями в 250 млн. долларов.

Еще одна сделка по строительству энергообъектов в Запорожье находится на финальной стадии. Проект оценен на 400 млн. долларов.

Также Вошберн сообщил о достижении договоренностей по двум проектам в Украине на поддержку малого бизнеса.

Напомледок инвестор отметил, что они очень заинтересованы в углублении экономических связей между двумя странами.

Как сообщал ранее УРА-Информза первые два квартала 2017 года предприятия получили 155,1 млрд. гривен капитальных инвестиций. в машины, оборудование, инвентарь и транспортные средства вложено 50,8% всех инвестиций, в здания и сооружения – 41,1%.


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