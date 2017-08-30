Зарплата украинских аграриев выросла на 13%

Эта сумма - на 13,1 процента больше, чем была еще в предыдущем месяце. Такие данные недавно распространили в пресс-службе Минагрополитики.

Если сравнивать с июлем 2016 г., то рост зарплат составил 41,4%. Примерно до семи тысяч гривен возросла зарплата штатных служащих пищевой промышленности. Рост составил примерно 3,5 процента – к июню нынешнего года, а также 25 процентов – к июлю 2016-го. Также в Министерстве уточнили, что средняя зарплата трудящихся предприятий в июле 2017-го была равна 7339 гривен.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине средняя зарплата стала меньше на 21 гривну.