13:24 30.08.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине значительно выросли капитальные инвестиции

За первые два квартала 2017 года предприятия получили 155,1 млрд. гривен капитальных инвестиций.

В Украине значительно выросли капитальные инвестиции

Об этом сообщает Госстат.

Так, в машины, оборудование, инвентарь и транспортные средства вложено 50,8% всех инвестиций, в здания и сооружения – 41,1%.

Для капитального ремонта активов направлено 10 млрд капитальных инвестиций (6,4% от общего объема).

Стоит отметить, что для капиталовложений предприятия использовали в основном собственные оборотные средства, не привлекая внешних инвесторов.

Кстати, данный обьем инвестиций превышает соответствующий показатель за 2016 год на 22,5%.

Как сообщал ранее УРА-Информ, американский агротрейдер Bunge заинтересован в развитии Николаевского порта. Для этого он вложит не менее 30 млн. долларов. Реализация проекта расширит экспортный потенциал Украины до 400 тыс. т агропродукции в год.


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