В Украине подорожало производство сельхозпродукции

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По информации ведомства, для сравнительного анализа были взяты отчетные данные за первые два квартала 2017 и 2016 годов. При этом издержки на производство продукции растительного происхождения выросли на 24,8%, животного - на 18,9%.

Кстати, затраты в агросекторе в июле по сравнению с июнем выросли на 1,5%. В частности, общие издержки производства в сегменте растениеводческой продукции в июле увеличились на 1,2%, а животноводческой - на 2,2%.

Затраты на материальные и технические ресурсы за семь месяцев этого года выросли на 28% по сравнению с этим же периодом 2016 года.

Как сообщало ранее УРА-Информ, в сообщении пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия говорится, что аграриям Украины в текущем году удалось собрать 6,5 млн тонн зерновых. По информации ведомства, самая высокая урожайность ранних зерновых и зернобобовых культур - в хозяйствах Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Львовской и Хмельницкой областей.