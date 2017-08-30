В ЕС требуют от правительства отменить монополию облгазов

Об заявил представитель Секретариата Энергетического сообщества Дирк Бушле, сообщает DW.

Украина не выполнает свои обьязательства перед Энергетическим сообществом по вопросам рыночной конкуренции. Правительство продожает тормозить снятие различных привилегий для облгазов под предлогом переходного периода.

Также по информации издания, в Украину хотят заходить различные западные энергетические компании, такие как французская Engie. Появление других игроков дала бы украинским потребителям возможность выбирать себе поставщика, который предложит лучшую цену.

При этом немецкий эксперт заявил, что закупать газ все операторы должны на равных условиях - на конкурентных оптовых рынках. Это позволило бы международным игрокам делать украинцам интересные ценовые предложения

Как сообщало ранее УРА-Информ, по состоянию на утро вторника, 29 августа, в подземных хранилищах Украины объем газа увеличился до 14,628 миллиардов кубических метров.Таким образом, на сегодняшний день украинские ПХГ заполнены на 47%.