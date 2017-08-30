17:43 30.08.2017 | Экономика | Новости
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США инвестируют в украинскую ветроэнергетику 400 миллионов долларов

ОРІС намерен вскоре инвестировать 400 миллионов долларов в строительство ветровых электростанций в Украине.

США инвестируют в украинскую ветроэнергетику 400 миллионов долларов

В частности, деньги будут вложены в строительство ветроэлектростанций в н.п. Запорожье. Такое заявление недавно сделал глава OPIC (Корпорации частных инвестиций США) Рэй Вошберн – в рамках проведения своей встречи с украинским премьером - Владимиром Гройманом.

Согласно его словам – очередная сделка будет заключена. Это будут ветроэлектростанции в н.п. Запорожье. Смета данного проекта – 400 миллионов долларов.

Как сообщал УРА-Информ, в нашей стране в последнее время значительно возросли капитальные инвестиции – передает Госстат.


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