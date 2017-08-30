ProZorro начнет контролировать качество закупок предприятий

Согласно словам Нефедова, многое закупочные сделки остаются в тени, их очень сложно обнаружить, а еще сложнее проверить на предмет нарушения. Отныне система будет измерять индекс качества сделок предприятия с другими участниками.

Множество тендеров проводится с нарушением правил его проведения (сроки и минимальное количество участников), подметил замминистра.

Зачастую имеются нарушения в документации.

"Мы не можем закрывать глаза на явные недочеты в бумагах, где, например, цена на топливо может быть выше в несколько раз, чем рыночная его стоимость.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Нефедов заявил, что управление государственной собственностью остается проблемной и болевой точкой в Украине.