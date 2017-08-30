Принят новый порядок начисления зарплат украинским военным

Об этом передает передает корреспондент РБК-Украина.

Согласно словам Министра обороны Украины Степана Полторака, новая система начисления гораздо повысит материальное вознаграждение солдатам передовой фронта, также военнослужащим на второй линии обороны.

Социальная помощь и защищенность украинских военных уже не будет как раньше, отметил министр.

Напомним, что украинский президент еще весной анонсировал программу увеличения денежного содержания для ВСУ.

Отныне бойцы первой линии обороны фронта будут иметь 10 тыс гривен в месяц.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Полторак заявил, что 20 процентов военных ВСУ уже к концу нынешнего года должны будут перейти к новой схеме своего питания.