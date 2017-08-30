Под стенами СБУ люди протестуют против цен на автогаз - ФОТО

Политические и общественные антикоррупционные организации устроили акцию протеста против давления на бизнес. В частности, сейчас под стенами СБУ собралось около сотни неравнодушных.

Они восклицают: "Руки прочь от украинского бизнеса". Как сообщают журналисты с места события, среди толпы находятся народные депутаты Светлана Залищук, Мустафа Найем и Юрий Деревянко.

При этом депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко, который является одним из инициаторов акции, заявил, что собравшиеся тут люди выступают против роста цен на автомобильный газ. Он также заверил, что на этом зарабатывает кум российского президента Виктор Медведчук.

Напомним, участники рынка констатируют, что цена на сжиженный газ прошла пиковые значения. За праздники автогаз подорожал на 50 копеек и теперь столит 16,5 гривен за литр.

Как сообщал УРА-Информ, Антимонопольный комитет Украины начал проверку рынка сжиженного газа в Украине. На сегодняшний день действительно имеется резкое подорожание на розничном сегменте рынка. И этому есть объективные факторы, спровоцировавшие рост. Это уменьшение импорта из России и Беларуси, что связано с определенными административными препятствиями, которые созданы в России, и плановыми ремонтами заводов, производящих этот продукт.