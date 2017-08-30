07:29 30.08.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ разрешил банкам выдавать кредиты в гривне под залог валюты

Национальный банк Украины разрешил банкам выдавать кредиты в гривне под залог иностранной валюты.

НБУ разрешил банкам выдавать кредиты в гривне под залог валюты

По мнению правления регулятора, это будет способствовать оживлению банковского кредитования. Как сообщает в среду утром, 30 августа, пресс-служба НБУ, такое решение принято в рамках очередного ослабления антикризисных ограничений на валютном рынке.

До сих пор банкам было запрещено выдавать клиентам кредиты в национальной валюте, в том числе по открытым кредитным линиям и путем пролонгации ранее предоставленных кредитов, если такие обязательства были предоставлены имущественные права на средства в иностранной валюте, размещенные на счетах в банках. Однако теперь Национальный банк позволил выдачу кредитов в таких случаях.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине с начала года количество коммерческих банков уменьшилось до 89. До этого в Украину было 96 банков.


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