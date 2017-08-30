Нацбанк на среду вновь укрепил национальную валюту

100 долл - 2544,0576 грн;

100 евро - 3065,0806 грн;

10 российских рублей - 4,3464 грн.

При этом регулятор установил на 30 августа следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1078.567929;

Серебро - 14.395624

Платина - 797.485105;

Палладий - 760.678098

.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 29 августа, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2551,5762 грн;

100 евро - 3042,7546 грн;

10 российских рублей - 4,3582 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 4 августа 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. Соответствующее решение правления НБУ утвердило постановлением от 3 августа 2017 №493-рш "О размере учетной ставки".