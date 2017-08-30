12:15 30.08.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар в среду не изменился

В обменных пунктах Украины в среду, 30 августа, наличный доллар остался на уровне прошлого дня.

Наличный доллар в среду не изменился

Наличный евро набрал семь копеек. Таким образом сегодня доллар продается по 25,66 гривен, а евро можно купимть по 30,75 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,30-25,52, продажи 25,53 - 25,80 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,3730, продажи - 25,6640 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,60-30,44, продажи - 30,40-31,25 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,0858, продажи - 30,7526 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,400-4,230, продажи - 4,270-4,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,983, продажи - 4,415 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 29 августа, наличный доллар понизился на пять копеек. Наличный евро набрал десять копеек. Таким образом вчера американский доллар продавался по 25,66 гривен, а евро можно было купить 30,69 гривен за евро.


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