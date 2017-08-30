Кабмин установил оклад генпрокурора в размере 37 тысяч гривен

Теперь генпрокурор будет получать 37 тысяч гривен, а его первый заместитель - 34 тысячи. Изменились также оклады заместителя генпрокурора до 32 тысяч гривен.

Кабмин сегодня также повысил должностной оклад начальника департамента ГПУ на 6 385- 6 400 до 10 тысяч гривен, первого заместителя главного военного прокурора - на 6 295-6 333 до 9 840 гривен и заместителя главного военного прокурора - на 6 217- 6 255 до 9 700 гривен.

При этом оклад прокуроров Киева, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Львовской, Одесской, Харьковской областей повышен на 6 037 до 9 370 гривен; прокурора Крыма - на 6 059 до 9 410 гривен, прокуроров Севастополя, Волынской, Кировоградской, Черновицкой- на 5 654 до 8 670 гривен, прокуроров Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской - на 5820 до 8 970 гривен.

Повышены также оклады других сотрудников Генеральной прокуратуры, прокуратур Крыма, Киева и Севастополя, областных и местных прокуратур.

Вместе с тем, согласно постановлению ,надбавка за классный чин государственного советника юстиции Украины теперь составляет 3 200 гривен вместо 160, за чин госсоветника юстиции 1 класса 3 000 гривен вместо 150, госсоветника юстиции 2 класса - 2 800 гривен вместо 145, госсоветника юстиции 3 класса - 2 600 гривен вместо 140, старшего советника юстиции - 2 400 гривен вместо 135 гривен, советника юстиции - 2 200 гривен вместо 130, младшего советника юстиции - 2 000 гривен вместо 125, юриста 1 класса - 1 800 гривен вместо 120, юриста 2 класса - 1 600 гривен вместо 115 гривен, юриста 3 класса - 1400 вместо 110 гривен.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, реализация документа потребует дополнительных расходов госбюджета в сумме 1,3 миллиардов гривен в 2017 году.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за июль составила 70 429 гривен. При этом оклад генпрокурора составил 7 678 гривен.