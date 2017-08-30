12:53 30.08.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин рассчитывает, что осенью депутаты утвердят около 50 правительственных законопроектов, - Гройсман

Кабинет министров Украины рассчитывает, что уже это осенью народные депутат смогут принять около 50 законопроектов, поданных правительством.

Кабмин рассчитывает, что осенью депутаты утвердят около 50 правительственных законопроектов, - Гройсман

Эти документы значительно изменят ситуацию в стране в лучшую сторону. В частности, это пенсионная реформа, медицинская реформа, реформа образования, электронные доверительные услуги и международные стандарты финансовой отчетности.

Об этом в среду, 30 августа, открывая заседание правительства, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По словам главы правительства эти документы уже готовы к утверждению в первом и втором чтениях.

Они могут быть приняты уже этой осенью, - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман уже поставил подпись под правительственным постановлением относительно выделения на автодороги 800 миллионов гривен. Эту сумма должна быть выделена вскоре на строительство автотрассы Львов- Хмельницкий-Умань-Одесса.


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