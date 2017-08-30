Британия просит юридически обосновать финансовые требования ЕС по Brexit

Об этом сообщает The Guardian.

Причиной послужила реакция Жана Клода Юнкера относительно предложений Лондона по вопросу финансовых вопросов Brexit.

При этом председатель Европейской комиссии назвал их "неудовлетворительными" и отверг британские требования.

Пропасть между правительством Терезы Мэй и ЕС в отношении перехода стала сильнее, поскольку на прошлой неделе лейбористы обьявили, что будут искать временную сделку с ЕС. Это сделано для того, поскольку именно она удерживает Великобританию на едином европейском рынке в течение еще двух-четырех лет.

Кстати, данная сделка может уберечь Британию от экономических потрясений. В Брюсселе же требуют быстрого "разрыва".

Кака сообщало ранее УРА-Информ, правительство Великобритании не собираются отдавать Европейскому союзу чрезмерно завышенную сумму в рамках договоренностей о выходе страны из этого интеграционного объединения. По его словам, британское правительство само определит приемлемую сумму, которую будет готово выплатить Брюсселю в связи с Brexit.