Бонус CEO Apple составил 89 млн. долларов

Об этом говорится в документах размещенных на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

В понедельник 28 августа, Тим Кук продал на фондовом рынке 268,6 тыс. акций компании. В результате сделки глава Apple выручил 43 млн. долларов.

Пакет акций был передан ему в 2013 году, однако, по условиям сделки использовать его он смог только сейчас.

Исходя из данных документов, оставшийся 280 тыс. акций глава Aplle получит после достижения поставленных показателей. В частности, он должен обеспечить рост доходности по акциям Apple и довести его до уровня, который будет выше, чем у акций двух третей других компаний входящих в индекс S&P 500.

Стоит добавить, что за последний трехлетний период доходность ценных бумаг Aplle составила 70,6%. По этому показателю IT-гигант находится на 80-й позиции индекса из 420 возможных.

Как сообщало ране УРА-Информ, генеральный директо Apple Тим Кук на встрече с сотрудниками в калифорнийском Купертино заявил о том, что компания продала миллиардный смартфон iPhone.