23:48 29.08.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Минсоцполитики назвали размер максимальной пенсии в Украине

Заместитель министра социальной политики Николай Шамбир во время пресс-конференции поведал о том, что максимальная пенсия в Украине сейчас составляет 10 тысяч 740 гривен.

В Минсоцполитики назвали размер максимальной пенсии в Украине

Об этом сообщает Укринформ. При этом с 2011 года, нет ни одной пенсии, которая назначается в размере более 10 740 гривен.

В свою очередь относительно высоких пенсий судей, заместитель министра ответил: "Пенсий у нас нет больше 10 тысяч 740 гривен. У судей есть такая выплата как ежемесячное пожизненное денежное содержани. Но это не пенсия".

Несмотря на это народные депутаты Украины приняли соответствующий законопроект  о пенсионной реформе.

Стоить отметить, средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 июля 2017 года составляет 1 888 гривен.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", украинское правительство ни в коем случае не будет повышать пенсионный возраст. Соответствующие заявление глава Кабмина написал на своей странице в Facebook.


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