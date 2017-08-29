09:56 29.08.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина накопила уже 14,62 миллиардов кубометров газа

По состоянию на утро вторника, 29 августа, в подземных хранилищах Украины объем газа увеличился до 14,628 миллиардов кубических метров.

Украина накопила уже 14,62 миллиардов кубометров газа

По последним данным, только за сутки в ПХГ было закачано 50,60 миллионов кубометров газа. Об этом говорится в сообщении компании "Укртрансгаз".

Согласно сообщению, в течение суток с хранилищ газ не отбирался. При этом в данных указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 24,29 миллионов кубометров газа, из Венгрии - 17,10 миллионов кубометров газа, а из Польши - 3,10 миллионов кубометров газа.

Таким образом, на сегодняшний день украинские ПХГ заполнены на 47%.

В ведомстве также напомнили, что на территории Украины без учета Крыма находится 12 ПХГ общей активной емкостью 31 миллиардов кубометров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию 17 августа, подземные хранилищах Украины наполнены на 45%. На этот день в ПХГ было накоплено 13,955 миллиардов кубических метров газа.


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