Украина должны выплатить 21 млрд долларов внешних долгов

Согласно данным Министерства финансов, полная сумма долгов Украины составляет 63 млрд долларов. Причем, 11 из них украинская сторона должна будет выплатить в последующие два года.

Напомним, что в 2015 году под руководством НБУ Натальей Яресько было выпущено ряд ценных бумаг для сбора средств по выплате по внешним обязательством. Этих же средст, чтобы вернуть вкладчикам украинское государство вряд ли успеет вернуть до 2020 года.

Также, отметим, что Украина должна возвращать долги по траншам МВФ, Еврособзу и США.

Огромные суммы Украине необходимо рассчитать и по внутренним долгам. При этом выплаты по долгам в бюджете на 2018 год сокращены.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Украина выплатила МВФ сразу 450 миллионов долларов – согласно программе под названием stand by.