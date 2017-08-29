Средняя зарплата в Украине сократилась на 21 гривну

Это на 0,3% меньше, чем в июне этого же года. Такие данные во вторник, 29 августа, опубликовала Государственная служба статистики.

При этом в ведомстве отметили, что в июне 2017 г. средняя зарплата украинцев составляла 7 360 гривен. Таким образом, за месяц зарплата уменьшилась на 21 гривну.

Вместе с тем по сравнению с июлем 2016 года средняя зарплата выросла на 36,6%. Реальная заработная плата в июле этого года по сравнению с июнем уменьшилась на 0,5%, относительно июля 2016 года - выросла на 17,2%.

При этом в Госстате подчеркнули, что самая высокая средняя заработная плата традиционно зафиксирована у сотрудников авиационной отрасли. Тут в среднем получают 33 233 гривен на одного работника.

На втором месте идут финансисты и страховые агенты - 13 521 гривен. Сотрудники информационной и телекоммуникационной отраслей получили в среднем 11 822 гривен. У технарей и ученых - 10 94 гривен.

Средняя зарплата в сельском хозяйстве составляет 6 293 гривен, в промышленности - 7 785 гривен. Самая низкая оплата труда у работников почты и курьеров - 3 763 гривен. По регионам самая большая средняя зарплата традиционно в Киеве - 11 412 гривен, на втором месте Донецкая область - 7 887 гривен. Самая низкая средняя зарплата в Тернопольской области - 5 678 гривен.

В Госстате также напомнили, что данные представлены без учета временно оккупированной территории Крыма, города Севастополя и части зоны антитеррористической операции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на 1 августа общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине сократилась на 0,6%. При этом с начала года задолженность выросла на 32,7%. Такие образом сейчас задолженность составляет 2,377 миллиардов гривен.