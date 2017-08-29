18:50 29.08.2017 | Экономика | Новости
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Рынок криптовалют в мире достиг 160 млрд. долларов

Последний рост курса находящихся в обороте криптовалют (эфир и биткоин), повысил их общую стоимость до рекордных 160 млрд. долларов.

 

Рынок криптовалют в мире достиг 160 млрд. долларов

Об этом сообщает Coinmarketcap.com.

На данный момент один биткоин  оцениваеться в 4397 долларов. Это ниже от абсолютного рекорда на 2,7%.

В свою очередь, стоимость одного эфира составляет 342,7 долларов, что меньше июньского рекорда на 40 долларов.

Новая криптовалюта Bitcoin Cash (BCC или BCH), которая отделилась в августе от основного биткоина, опустилась до $599.

Как сообщало ранее УРА-Информ  разработчики биткоина запустили обновленный протокол работы SegWit2x, который направлен на оптимизацию блокчейна. В результате этого, криптовалюта биткоин разделилась на две отдельные —  Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash.


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