Поступления в ПФУ уже превысили планируемые на 12,7 миллиарда гривен

Поступления единого соцвзноса в ПФУ с начала года превысили планируемые на 12,7 миллиардов гривен.
Эти данные в рамках пресс-конференции распространила глава департамента пенсионного обеспечения ПФУ - Ирина Ковпашко. Согласно ее словам – с начала 2017 г. было уже получено сверх планируемого 12,7 миллиарда гривен. Такие результаты были достигнуты благодаря росту минимальных зарплат, а также росту процента перераспределения ЕСВ – в пользу ПФ.
Также таких поступления удалось достичь благодаря легализации зарплат и занятости – отметила Ковпашко.
Как сообщал УРА-Информ, ПФУ уже сформировал ресурс, который необходим для повышения пенсий.