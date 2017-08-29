14:39 29.08.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Поступления в ПФУ уже превысили планируемые на 12,7 миллиарда гривен

Поступления единого соцвзноса в ПФУ с начала года превысили планируемые на 12,7 миллиардов гривен.

Поступления в ПФУ уже превысили планируемые на 12,7 миллиарда гривен

Эти данные в рамках пресс-конференции распространила глава департамента пенсионного обеспечения ПФУ - Ирина Ковпашко. Согласно ее словам – с начала 2017 г. было уже получено сверх планируемого 12,7 миллиарда гривен. Такие результаты были достигнуты благодаря росту минимальных зарплат, а также росту процента перераспределения ЕСВ – в пользу ПФ.

Также таких поступления удалось достичь благодаря легализации зарплат и занятости – отметила Ковпашко.

Как сообщал УРА-Информ, ПФУ уже сформировал ресурс, который необходим для повышения пенсий.


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