Поступления в ПФУ уже превысили планируемые на 12,7 миллиарда гривен

Эти данные в рамках пресс-конференции распространила глава департамента пенсионного обеспечения ПФУ - Ирина Ковпашко. Согласно ее словам – с начала 2017 г. было уже получено сверх планируемого 12,7 миллиарда гривен. Такие результаты были достигнуты благодаря росту минимальных зарплат, а также росту процента перераспределения ЕСВ – в пользу ПФ.

Также таких поступления удалось достичь благодаря легализации зарплат и занятости – отметила Ковпашко.

Как сообщал УРА-Информ, ПФУ уже сформировал ресурс, который необходим для повышения пенсий.