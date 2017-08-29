13:55 29.08.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье появится еще один асфальтный завод

Во вторник, 29 августа текущего года в закарпатском селе Рокосово планируеться запуск нового завода по производству асфальта.

На Закарпатье появится еще один асфальтный завод

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации.

ЗПо информации ведомства, завод был построен для нужд предприятия, которое ремонтирует автотрассу "Мукачево - Рогатин".

Стоит отметить, что мощности завода составляют около 160 тонн асфальта в час. Само же производство будет идти в три смены. При этом сам асфальт от места производства будет доставляться на растояние около 100 километров.

Таким образом, будет полностью закрыта потребность в асфальте для ремонта трассы "Мукачево - Рогатин".

После завершения соответствующих работ, асфальт из завода будет использован для других дорог.

Как сообщало ранее УРА-Информ, полиция в Закарпатской области прекратила деятельность подпольных заправочных станций. Каждый день они продавали около восьми тысяч литров сжиженного газа.


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