10:52 29.08.2017 | Экономика | Новости
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Москва и Эр-Рияд хотят продлить паузу в нефтедобычи

Правительство России и Саудовская Аравия требуют пролонгации договора о знижении добычи нефти еще как минимиум на восемь месяцев – до конца июня 2018 года.

Москва и Эр-Рияд хотят продлить паузу в нефтедобычи

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Как отмечается, инициатива продления сокращения добычи нефти была озвучена на совместном заседании министров энергетики России и Саудовской Аравии в Санкт-Петербурге еще в июле этого года.

По имеющимся даным, Москва и Эр-Рияд уже проинформировали об этом остальных стран-участниц ОПЕК, а также отдельных стран-производителей нефти, присоединившихся к этому соглашению (ОПЕК+).

Какс сообщал ранее УРА-Информ, правительство Саудовской Аравии заявило, что откроет границу с Катаром для паломников, которые хотят совершить хадж. Это решение приняли во время встречи катарского шейха с принцем Саудовской Аравии.


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