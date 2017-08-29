17:40 29.08.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман распорядился о выделении на строительство дорог 800 миллионов гривен

Украинский премьер В. Гройсман уже поставил подпись под правительственным постановлением относительно выделения на автодороги 800 миллионов гривен.

Гройсман распорядился о выделении на строительство дорог 800 миллионов гривен

Так, указанная сумма должна быть выделена вскоре на строительство автотрассы Львов- Хмельницкий-Умань-Одесса. Такое заявление премьер сделал в рамках одного из интервью для СМИ.

Гройсман подчеркнул, что уже подписал постановление касательно выделения 800 миллионов гривен для дорожного строительства. Эти  деньги потратят на указанную трассу – на различные ее участки. И постепенно финансирование строительства дорог будет расти – добавил он.

Как сообщал УРА-Информ, ранее П. Порошенко оценил ремонт дорог в Одессе.


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