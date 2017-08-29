Гонтаревой могут выдвинуть новые обвинения - ГПУ

Ей могут предъявить незаконную деятельность на посту главы НБУ. Об этом во вторник, 29 августа, заявил прокурор Генеральной прокуратуры Украины Владислав Куценко.

По его словам, речь идет об обесценивании украинской гривны и распродаже активов ликвидируемых банков за бесценок. ГПУ имеет достаточно серьезные новые детали, которые поступают и от вкладчиков, и от аналитиков. Все они будут приобщены к уголовному делу, - отметил он, добавив, что колебания курса с 11 до 30 гривен за доллар может квалифицироваться как злоупотребление служебным положением, поскольку НБУ отвечает за стабильность национальной валюты.

Он также пояснил, что следователи не исключают того, что обесценивание гривны состоялось для обогащения определенных групп.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ГПУ нарабатываются "серьезные материалы" в отношении Гонтаревой. Кроме того, прокурор отметил, что в ближайшее время планирует передать "достаточно серьезный материал", который может свидетельствовать о нарушениях со стороны руководства Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов.