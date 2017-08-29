Два энергетических китайских гиганта заявили о слиянии

Китайское правительство разрешило обьединится угольной компании Shenhua Group Corp и крупнейшего энергопроизводителя China Guodian Corp.
Об этом сообщает Bloomberg.
Как отмечается, новая комапания будет называться Государственная энергетическая инвестиционная корпорация. Также сообщается, что что после закрытия сделки она выйдет на второе место в мире по доходам и первое место по мощности, которые составят более 225 ГВт.
Таким образом, активы нового холдинга будут составлять около 271 млрд. долларов.
В рейтинге 500 крупнейших мировых компаний по версии журнала Fortune, Shenhua Group и China Guodian Сorp. заняли 276 и 397 места.
Как сообщало ранее УРА-Информ, гражданам Китая запретили открывать и расширять свой бизнес в КНДР.