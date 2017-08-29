12:59 29.08.2017 | Экономика | Новости
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Два энергетических китайских гиганта заявили о слиянии

Китайское правительство разрешило обьединится угольной компании Shenhua Group Corp и крупнейшего энергопроизводителя China Guodian Corp.

Два энергетических китайских гиганта заявили о слиянии

Об этом сообщает  Bloomberg.

Как отмечается, новая комапания будет называться Государственная энергетическая инвестиционная корпорация. Также сообщается, что что после закрытия сделки она выйдет на второе место в мире по доходам и первое место по мощности, которые составят более 225 ГВт.

Таким образом, активы нового холдинга будут составлять около 271 млрд. долларов.

В рейтинге 500 крупнейших мировых компаний по версии журнала Fortune, Shenhua Group и China Guodian Сorp. заняли 276 и 397 места.

Как сообщало ранее УРА-Информ, гражданам Китая запретили открывать и расширять свой бизнес в КНДР.


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