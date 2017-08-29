Доллар в обменниках 29 августа снизился до 25,66 гривен

Наличный евро набрал десять копеек. Таким образом сегодня американский доллар продается по 25,66 гривен, а евро можно купить 30,69 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,30-25,47, продажи 25,53 - 25,80 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,3789, продажи - 25,6604 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,60-30,32, продажи - 30,40-31,30 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,0163, продажи - 30,6847 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,400-4,230, продажи - 4,280-4,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,984, продажи - 4,419 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 28 августа, наличный доллар повысился на шесть копеек. Наличный евро набрал 38 копеек. Таким образом, вчера американский доллар продавался по 25,71 гривен, а евро можно было купить по 30,59 гривен.