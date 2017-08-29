00:30 29.08.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Авдеевка вскоре получит независимое газоснабжение, - Порошенко

Вскоре город Авдеевка получит независимое снабжение газом.

Авдеевка вскоре получит независимое газоснабжение, - Порошенко

Такое сообщение поступило 28-го августа от главы украинского государства Петра Порошенко. Согласно его словам – Авдеевка вскоре уже не будет зависима от газоснабжения с оккупированной территории. Порошенко сделал такое заявление в рамках визита в Покровск, что на Донетчине.

Были сделаны инвестпроекты и на данном этапе Авдеевка уже не зависит от энергии, идущей с оккупированных территорий. Сейчас стоит задача сделать тоже самое и с газоснабжением – подчеркнул глава страны.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Кабмин не поддержал повышение цены на природный газ для населения Украины.


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