АМКУ проверит рынок сжиженного газа

На сегодняшний день действительно имеется резкое подорожание на розничном сегменте рынка. И этому есть объективные факторы, спровоцировавшие рост.

Это уменьшение импорта из России и Беларуси, что связано с определенными административными препятствиями, которые созданы в России, и плановыми ремонтами заводов, производящих этот продукт.

Об этом во вторник, 29 августа, сообщил государственный уполномоченный АМКУ Валерий Полюхович. По его словам, АМКУ не может пока однозначного заявить об антиконкурентных действиях в ситуации с подорожанием сжиженного газа. Это можно будет сказать лишь тогда, когда получим полный объем информации на наши требования к ГФС, Госстату, Минэнергоугля, - отметил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил профильным министерствам, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе и правоохранительным органам разобраться с ситуацией на рынке сжиженного газа.