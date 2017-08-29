Американцы инвестируют 30 млн долларов в развитие николаевского порта

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

По словам CEO Bunge по регионам Европы, Ближнего Востока и Африки Томми Йенсена, реализация проекта расширит экспортный потенциал Украины до 400 тыс. т агропродукции в год.

В частности, в рамках меморандума планируется установка дополнительного якорного места для судов Bunge и других стивидоров Николаевского порта. Кроме этого, компания Bunge взяла на себя обьязательство увеличить объем перевалки и создать новые рабочие места.

Добавим также, что для Николаевского порта это будет уже третий проект, реализованый вместе с Bunge.

Как сообщал ранее УРА-Информ, в Черном море потерпел крушение сухогруз Leonardo под флагом Монголии. На судне в момент аварии находились 11 человек экипажа. К счастью всех их удалось спасти.