520 миллионов гривен выделят на повышение квалификации педагогов, - Порошенко

Так, эти педагоги будут заниматься обучением учеников новой украинской школы. А с целью повышения квалификации данный педагогов в 2018 г. планируют выделить сразу 520 миллионов гривен. Такое заявление сделал глава страны Петр Порошенко – в рамках своего визит в Покровск, что на Донетчине.

Речь будет идти про повышение квалификации педагогов, которые станут работать с первоклассниками новой украинской школы - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко 28-го августа также заявил о необходимости принятия в стране образовательной реформы.