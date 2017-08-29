05:30 29.08.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100172413:mysnichenko

520 миллионов гривен выделят на повышение квалификации педагогов, - Порошенко

Речь идет про повышение квалификации педагогов, которые будут учить первоклассников.

520 миллионов гривен выделят на повышение квалификации педагогов, - Порошенко

Так, эти педагоги будут заниматься обучением учеников новой украинской школы. А с целью повышения квалификации данный педагогов в 2018 г. планируют выделить сразу 520 миллионов гривен. Такое заявление сделал глава страны Петр Порошенко – в рамках своего визит в Покровск, что на Донетчине.

Речь будет идти про повышение квалификации педагогов, которые станут работать с первоклассниками новой украинской школы - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко 28-го августа также заявил о необходимости принятия в стране образовательной реформы.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив