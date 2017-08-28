Во Франции сократилось производство вина

Так, объемы производства вина в этой стране снизились на 17 процентов – если сравнивать с 2016-ым годом. Такие данные поступили от The Local. Согласно сведениям – причина снижения объемов производства вина – в 37,6 миллиона гектолитров (также на 16 процентов ниже показателя за пять последних лет) – это холодная весна 2017-го.

В Минсельхозе страны при этом прогнозируют, что объемы производства алкогольного напитка в традиционный для виноделов период с августа по октябрь упадет ниже уровня 1991 г. - когда в стране были сильные заморозки.

Как сообщал УРА-Информ, Украина в течение трех лет сократила экспорт вина.