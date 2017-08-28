В Украине с начала года работ по строительству жилья выполнено на 12 миллиардов гривен

Так, работы по возведению жилья с начала 2017-го года выполнены на 11,9 миллиарда гривен. Такие данные распространили недавно представители Госстата.

В сравнении с данными за январь-июнь нынешнего года объемы строительных работ в стране выросли на 1,8 миллиарда гривен. В целом же в течение семи последних месяцев 2017 г. объемы проведенных работ в строительной сфере составили примерно 44 миллиарда гривен. Из этой сумы 23,2 миллиарда гривен – это строительство зданий, из которых жилых зданий – на 11,9 миллиарда гривен.

Как сообщал УРА-Информ, на строительство метро на Виноградарь уйдет девять лет.