В Германии отозвали около 1,4 миллионов автомобилей

Такие меры были предприняты из соображений безопасности. Как сообщает DW, ссылаясь на информацию местных властей, машины отзываются на доработку, а причиной этому стали конструкторские или технические недостатки, что угрожает безопасности.

Так, по данным издания, в течение первого полугодия этого года отозвано 341,1 тысяч грузовиков и 13 тысяч автобусов. Такие действия также затронули 31 тысяч мотоциклов.

При этом в правительстве не уточняют марки, технические характеристики и возраст отозванного транспортного оборудования, а в министерстве транспорта Германии отметили, что на начало 2017 года в ФРГ было зарегистрировано 55,6 миллионов транспортных средств, из которых почти 46 миллионов - легковые автомобили.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, уникальный экземпляр Ferrari, который был собран в июне 1969 года и 40 лет простоял в гараже, продадут за два миллиона евро.